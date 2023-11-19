سانت كاترين تشهد انتعاشة سياحية رغم الأجواء الباردة.. المدينة تنتظر حدثا كبيرا

قال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم مئات الوافدين من المصريين برحلات جماعية، بالإضافة إلى السياح من مختلف دول العالم لزيارة الدير وصعود جبل موسى، موضحاً أنه بالرغم من سوء الأحوال الجوية بالنسبة للمصريين الوافدين من المحافظات الأخرى، إلا أن السياحة بالمدينة منتعشة بشكل ملحوظ، ومن المقومات الداعمة لزيادة أعداد السياح اليوم دفء الجو نهارا رغم توقعات الأرصاد بالأمطار.

سانت كاترين تجذب السياحة الداخلية للاستمتاع بالأجواء الباردة

وأضاف «عابد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن غالبية السياح من المصريين، وتحديداً طلاب المدارس سواء من مدن جنوب سيناء أو محافظات أخرى، مشيراً إلى أن المدينة في انتظار حدث كبير وهو افتتاح مشروع التجلي الأعظم بشهر يونيو 2024 والذي شمل كل القطاعات بالمدينة.

تفاصيل رحلة الجبل والدير

وأكد «عابد»، أن دير سانت كاترين استقبل عددا كبيرا من السياح منذ الثامنة صباحا وهم الذين صعدوا قمة جبل موسى منذ المساء بغرض مشاهدة شروق الشمس من قمة الجبل ويهبطون إلى دير سانت كاترين لزيارته في رحلة تستغرق قرابة 7 ساعات سيرًا على الأقدام ومنهم من يمتطي الجمال في الصعود.

وأشار إلى أن السياحة تنعش المدينة من الناحية الاقتصادية، من زيادة حركة البيع والشراء في المدينة، خاصة منطقة البازارات المجاورة لدير سانت كاترين أو داخل المدينة.

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جارٍ العمل على تكملة إنشاء مشروع التجلي الأعظم والذي يضم 14 إنشاء جديد منها النزل البيئية ودور المناسبات وشمل التطوير أيضا منطقة وادي الراحة وتطوير مطار سانت كاترين من عمل مهبطين والتوسعة ليتحمل عددا كبيرا من الطائرات القادمة لزيادة عدد السياح بسانت كاترين.