رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات تحسبا للتقلبات الجوية في سوهاج

أعلن الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشؤون الصحية بسوهاج، وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بنطاق المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التقلبات الجوية، وأي طارىء، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ورفع درجة الاستعداد بالمحافظة.

غرف عمليات بالمحافظة

كما وجه بمتابعة غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية، لجميع المستشفيات على مدار الساعة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، خاصة التمركزات على الطرق السريعة والصحراوية، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس، وتوقع سقوط أمطار.

توفير الأمصال بالمحافظة

كما أكد وكيل وزارة الصحة، توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال، وخاصة أمصال اللدغات «عقرب، ثعبان»، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.