«أوقاف الغربية» تشدد على أهمية الدعوة الإلكترونية

عقد الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اجتماعًا مع مديري الإدارات ومسؤولي الدعوة الإلكترونية بالإدارات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، على ضرورة الاهتمام بالدعوة الإلكترونية لما لها من دور كبير في إيصال الفكر الوسطي المستنير، وخاصة في ظل انشغال المجتمع العالمي بجميع طوائفه بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

نشر الفكر الوسطي المستنير

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن الاجتماع جاء في إطار اهتمام الوزارة بنشر الفكر الوسطي المستنير، والاهتمام بالدعوة الإلكترونية لما لها من دور كبير في إيصال الفكر الوسطي المستنير، وخاصة في ظل انشغال المجتمع العالمي بجميع طوائفه بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وشدد على ضرورة العرض الجيد لجميع الأنشطة الدعوية التي تقام بالمساجد من مقارئ الجمهور ومقارئ الأئمة والأنشطة التثقيفية للأطفال ومجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والأسابيع الثقافية التي تقيمها الوزارة بجميع المساجد، ونشر جميع الفاعليات على صفحات الإدارات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الفكر السليم

وأصدر تعليمات إلى مديري الإدارات بضرورة متابعة صفحات الوزارة والالتزام بجميع التعليمات التي تنشر عليها.

كما اجتمع الشيخ خالد خضر بأئمة قادة فكر وأئمة المساجد الكبرى بالغربية، مشجعًا لهم على دورهم المهم في نشر الفكر السليم، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والبلاد المجاورة لنا.

ونبه على ضرورة نشر جميع الفاعليات التي يقومون بها على صفحات المساجد الخاصة بهم، وأن دور الإمام لا يقتصر على أداء خطبة الجمعة والدروس فقط، بل إن ما يقومون به هو رسالة وليس وظيفة، فهم يبلغون عن الله وعن رسول الله، ودورهم مهم جدًا.