العثور على جثة المشتبه به في إطلاق النار وقتل 4 نساء في ولاية تينيسي

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، العثور على جثة الشخص المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي شهدته ولاية تينيسي، في وقت سابق أمس السبت، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم سيدتان وفتاة في عمر 15 سنة، وطفلة (13 سنة)، وفق ما نقلت شبكة (CNN) قبل قليل.

مكان اكتشاف الجثة

وأكدت الشرطة المحلية فى ممفيس، مقتل «مافيس كريستيان جونيور»، 52 سنة، بالقرب من مكان الحادث، بعد اكتشاف جثته داخل سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء، وأجرت الشرطة تحقيقاً موسعاً بشأن «كريستان»، الذي يشتبه بقيامه بقتل 3 سيدات وطفلة، في حادث إطلاق نار، مساء أمس السبت.

عنف منزلي

وتابعت الشرطة الأمريكية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة ناجمة عن عنف منزلي، والمشتبه به معروف كأحد الأقارب، وقد فر بعد الحادث فى سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء إلى وجهة غير معلومة، حتى تم العثور على جثته اليوم الأحد.

تفاصيل القتل

وأوضح كريستوفر ويليامز، المتحدث باسم إدارة شرطة ممفيس، وقوع حادثة إطلاق نار فى «فيلدلارك درايف»، مما تسبب بمقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، بالإضافة إلى إصابة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، لفظت أنفاسها لاحقاً، كما أطلق النار على سيدة أخرى، على بعد نحو 13 ميلاً على طريق «وارينجتون»، مما أدى إلى مقتلها على الفور، ولم تحدد السلطات علاقة المشتبه به بالضحايا.