سقوط أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم، في نطاق المحافظة، مصحوبة ببرودة شديدة في الجو، وتكاثر الغيوم والسحب، وانخفاض كبير في درجات حرارة الجو، إذ تبلغ درجة الحرارة الكبرى في المحافظة، 24 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، ورفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة.

متابعة مستمرة في الميادين والشوارع

وبحسب بيان صادر من محافظة الدقهلية، هناك متابعة مستمرة في الميادين والشوارع، والدفع بعدد من السيارات والمعدات لكسح وشفط تجمعات وتراكمات مياه الأمطار، من على جانبي الطريق تحديدا، لتيسير حركة السير والمرور، ومنع الاختناق والتكدس بين السيارات، ورفع كفاءة الطرق وتمهيدها وتسويتها.

تشغيل غرف العمليات الرئيسية بالدقهلية

وتابعت محافظة الدقهلية، جرى رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أنحاء المحافظة، ورفع حالة الطوارئ وتشغيل غرف العمليات الرئيسية، واستمرار التواصل بينها وبين الغرف الفرعية في باقي المراكز والمدن والمتابعة من خلالها على مدار 24 ساعة، والرد على استفسارات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم على الفور والتعامل الفوري مع أي مشكلة أو أزمة أول بأول، وتصليح أعطال الكهرباء.

وناشدت المحافظة بعدم القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم الوقوف تحت الأبنية القديمة الآيلة للسقوط، وعدم لمس أعمدة الإنارة، وارتداء الملابس المناسبة للطقس.