ناقد أدبي لـ«ملعب الفن»: جماعة الإخوان خلقوا ميليشيات عنيفة سنة 1928

قال الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف، إن اليهود كان لهم إسهامات في مصر بالصحافة والأدب المصري، وفي السينما والإخراج، مشيرًا إلى أن إحسان عبدالقدوس في مقدمة رواية «لا تتركوني وحدي» ذكر فيها أن 3 أشخاص يهوديين كانوا يعملون برفقته في مجلة روز اليوسف، قائلا: «كان الحس المصري كان عالي عندهم».

الإخوان لعبوا دورا كبيرا في تطرف المجتمع المصري

وأوضح «يوسف» خلال استضافته، ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport fm» الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه مع موجود جماعة الإخوان سنة 1928، لعبوا دورا كبيرا في تطرف المجتمع المصري وخلقوا ميليشيات عنيفة في ذلك الوقت، لافتًا إلى أن لو كان اليهود في مصر كنا عملنا على هدم الوهم الكبير وصدروا أنهم مضطهدون في كل أنحاء العالم.

وتابع «يوسف»، أنه يوجد رواية اسمها «طوبى للخائفين» لابنة موشي ديان مترجمة باللغة العربية، وهي من ضمن الأشياء التي ساهم بها كُتاب كثيرون مصريون في الكتابة عنها، مثل أحمد بها الدين الذي كتب عنها مقالا.