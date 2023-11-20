«الأرصاد»: أمطار غزيرة على السواحل تمتد إلى القاهرة والجيزة

أوضحت الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية للبلاد، ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والجيزة

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ محافظات «الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ» تشهد حاليا أمطار غزيرة، تمتد إلى السواحل الشرقية للبلاد، وتقل حدّتها كلما تقدمت إلى الداخل بحيث تصبح خفيفة ومتوسطة ومتفاوتة الشدة أحيانا على محافظات وسط الدلتا ومدن القناة، والقاهرة والجيزة.

رياح نشطة

وأكدت الأرصاد استمرار نشاط الرياح على شمال البلاد، وعلى مسطح البحر المتوسط، حيث ترتفع الأمواج لنحو 5 أمتار، لافتة إلى أنّ التقلبات الجوية اليوم ستكون أقل حدة من أمس، من حيث انخفاض كميات الأمطار المتساقطة وتراجع خفيف في سرعات الرياح، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 20 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.