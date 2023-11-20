«الأرصاد»: أمطار غزيرة وأجواء باردة على غزة و3 دول عربية

أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية اتجاه المنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة شرقا، وبذلك يصبح تاثيرها أقوي على شرق البلاد والدول العربية الواقعة شرق جمهورية مصر العربية.

تحرك المنخفض الجوي شرقا اتجاه غزة

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إنّ المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد منذ صباح أمس الأحد، أصبح يتجه حاليا شرقا، وسيؤثر على الدول الشرقية لحدود مصر والبداية دولة فلسطين.

وأضافت أن المنخفض يصحبه انخفاضا في درجات الحرارة خاصة على قطاع غزة المطل على البحر المتوسط، ويصاحبه أيضا أمطارا غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة، مرددة «الله يكون في عون أخواتنا هناك».

وتابعت غانم أن تأثير المنخفض الجوي سيصل إلى كل من لبنان، الأردن، سوريا، لافتة إلة أن سيكون أقل حدة في قوته.

درجات الحرارة في غزة وسوريا ولبنان والاردن

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن المنخفض الجوي والكتل الهوائية الباردة القادمة من طبقات الجوي العليا، ستعمل على استمرار الانخفاض التدريجي فى درجات الحرارة على فلسطين والأردن وسوريا ولبنان خلال طقس الساعات المقبلة، إذ يسود طقسا باردا نهارا، وتتراوح العظمى في تلك الدول بين 18و22 درجة مئوية، في حين تتراوح الصغري بين 14و12 ليلا، وبذلك يسود طقسا شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية.