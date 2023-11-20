حالة الطقس اليوم بالمحافظات.. أمطار تضرب 16 منطقة ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس اليوم بالمحافظات نشاط حركة الرياح، مما يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، فيما نصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا خصوصًا الأطفال وكبار السن، كما تشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس اليوم بالمحافظات، تراجع فرص سقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار، بينما تضرب الأمطار نحو 16 إقليمًا على مدار اليوم إذ تكون متوسطة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، بينما تكون غزيرة على السواحل الشرقية، وتقل حدتها كلما تقدمت للداخل لتكون خفيفة إلى متوسطة على الدلتا ومدن القناة وخفيفة على القاهرة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب توقعات حالة الطقس اليوم، فإنّه يسود طقس لطيف نهارًا على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، بينما تكون الأحوال الجوية في مجملها أقل حدة من الأمس من حيث كميات الأمطار المتساقطة، وسرعات الرياح، ودرجات الحرارة.

درجة الحرارة اليوم بجميع المحافظات

وفيما يخص درجة الحرارة اليوم في جميع المحافظات فإنّها تأتي كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 18.

أخبار الأمطار والسيول اليوم

وفيما يخص أخبار الأمطار والسيول اليوم بالمحافظات، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% إلى 70% تقريبًا على مناطق من البحيرة والإسكندرية وكفر الشيخ، قد تغزر أحيانًا على مناطق من بورسعيد ودمياط والعريش ورفح، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

كما إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من مطروح والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية والسويس، تمتد خفيفة إلى بعض المناطق من الجيزة والقاهرة والقليوبية، بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

ويزداد نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتبلغ سرعة الرياح من 50:60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 - 4 أمتار.