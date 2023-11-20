خبير أرصاد يكشف تفاصيل صادمة لمحبي الشتاء.. ماذا قال؟

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، أنه لا توجد أي علاقة بين ما حدث في شهور الصيف الماضي من ارتفاع درجات الحرارة وأي توقعات يتم الحديث عنها بشأن انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء المقبل، مضيفا أن هناك تقرير سيصدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يشير إلى أن الصيف الماضي سجل أعلى درجات حرارة خلال السنوات الماضية.

فصل الشتاء 2024

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شتاء 2023 سيكون دافئا بخلاف السنوات السابقة ودرجات حرارة أعلى من المعتاد و نسب الأمطار ستكون أقل من العام الماضي.

وأوضح أنّ شتاء 2023 سيشهد عددا من الأيام الباردة ولكن لن تكون بنفس برودة الأيام التي تم رصدها خلال السنوات الماضية، و أن بعضها سيكون شديد البرودة و ليس الفصل ككل .

وأكد أنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والاهتمام بتناول الأغذية المحفزة للمناعة، وضرورة الاهتمام بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من برودة الجو.