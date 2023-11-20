الطقس في الأيام القادمة بالمحافظات.. أمطار متفاوتة الشدة وشبورة كثيفة

تشهد حالة الطقس في الأيام القادمة بالمحافظات، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، إذ تتراجع الأمطار، وينتهي المنخفض الجوي القطبي، لتستقر الأحوال الجوية حتى الجمعة القادمة، بينما يبدأ اضطرابها مجددًا وسقوط الأمطار مرة أخرى بدءًا من السبت 25 نوفمبر الجاري، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها حول تفاصيل حالة الطقس لمدة أسبوع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل الطقس في الأيام القادمة، ودرجة الحرارة لمدة أسبوع في جميع المحافظات، فضًلًا عن توقعات الأمطار، وحالة الشبورة المائية على الطرق السريعة.

طقس الأيام القادمة

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدا أجواء شتوية بامتياز، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، بينما تقل فرص سقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار، لتتحسن الأحوال الجوية تدريجيًا، وتتوقف الأمطار.

درجة الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وتأتي توقعات درجة الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات لمدة أسبوع كالآتي:

الطقس في مصر خلال أسبوع

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فإنّ غدًا يشهد كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وتتضمن أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة بدءًا من الأربعاء 22 نوفمبر وحتى الجمعة 24 نوفمبر الجاري، شبورة مائية من 4 لـ8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

الطقس في الأيام المقبلة

وبدءًا من السبت 25 نوفمبر، فإنّه من المتوقع أن يعود سقوط الأمطار مرة أخرى على بعض المحافظات، إذ تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 70% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.