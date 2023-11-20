أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى الآن.. هل تستمر التقلبات الجوية؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تدفق السحب الممطرة على مناطق متفرقة حاليا على بعض أنحاء البلاد، موضحة أن القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحري تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن.

وأشارت الهيئة إلى استمرار التقلبات الجوية بسبب المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد، منذ أول أمس السبت مع استمرار نشاط الرياح.

وأضافت: «يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوبي سيناء والصعيد».

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الاثنين:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.