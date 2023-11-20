نقيب المهندسين يكشف بعض التعديلات على القانون الجديد

كشف طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أبرز التعديلات على قانون النقابة المنتظر، وموعد عرضه على مجلسي النواب والشيوخ، موضحا أن النقابة تجري عديدا من التعديلات على القانون، وذلك لأهمية الصياغة الجديدة والكاملة للقانون، لأنه سيكفل للنقابة كل الإمكانيات لتحقيق أهدافها بشكل موضوعي وقوي.

موعد مناقشة تعديلات قانون النقابة

وأضاف «النبراوي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أننا بصدد الانتهاء من وضع التعديلات على القانون لعرضها على مجلسي النواب والشيوخ للدخول في مساره التشريعي، وذلك بعض الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن هناك عددًا من التعديلات التي ستدخل على القانون، أبرزها تغليظ العقوبات على أي مهندس يسيء إلى مهنة الهندسة وعضوية النقابة، وتضر الناس وسمعة المهندسين.

تغليظ العقوبات

وأضاف نقيب المهندسين، أن من ضمن التعديلات أيضًا أن يكون للنقابة دور في تيارات التعليم الهندسي المختلفة، ويكون المجلس الأعلى له الحق في وضع القواعد في نقابة المهندسين، وتعديل بعض القواعد المالية التي وضعت في 1974، متابعا: «إحنا بنطلب تعديل هذه القواعد المالية بحيث أنها تعطى المهندسين دفعة للأمام».