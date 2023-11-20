«الأرصاد» تحذر من أمطار وأجواء باردة تضرب المحافظات.. «طلعوا الشتوي»

حذّرت الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجويّة من تدفق كثيف للسحب الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع طقس بارد نهارًا، شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة الآن

أضافت «الأرصاد»، في بيان، أنّ درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، وتتراوح في المحافظات الساحلية ما بين 22 و23 درجة، وسط تراجع في درجات الحرارة بنحو 3 درجات.

طقس بارد وملابس شتوية

أشارت الأرصاد الجويّة، إلى أنّه يستوجب على سكان المحافظات الساحلية، والمناطق الشمالية، ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، تجنبًا للإصابة بأي ضرر، جراء هطول الأمطار، وحالة الطقس السيئ التي تضرب المحافظات اليوم.