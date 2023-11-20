إيرادات الأفلام المصرية تسجل 515 ألف جنيه في 24 ساعة بدور العرض

سجلت الأفلام المصرية المعروضة حاليا في دور العرض إجمالي إيرادات بلغت 515 ألف جنيه، وذلك عن أمس الأحد، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحافظ فيلم «بلوموندو» على تواجده في المركز الأول بقائمة الإيرادات على مدار أسبوعه الأول في السينمات، محققا 222 ألف جنيه، ويليه في المركز الثاني فيلم «فوي فوي فوي» بـ 99 ألف جنيه، وجاء فيلم «وش في وش» بالمركز الثالث محققا 78 ألف جنيه، وكان المركز الرابع لـ«العميل صفر» بـ 56 ألف جنيه.

«بيت الروبي» يتراجع إلى المركز الثامن.. و«سكر» في المركز الأخير

وحقق فيلم «الخميس الجاي» إيرادات بلغت 45 ألف جنيه مما في المركز الخامس، وبفارق كبير يأتي فيلم «ولاد حريم كريم» في المركز السادس في قائمة الإيرادات بـ4.6 ألف جنيه، أما فيلم «حسن المصري» حقق 3.9 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «بيت الروبي» إلى المركز الثامن محققا 3.2 ألف جنيه، يليه فيلم «البعبع» بـ1.9 ألف جنيها، كما تراجع فيلم «سكر» إلى المركز الأخير محققا 447 جنيها.