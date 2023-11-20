يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن تنظيم يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات الخاصة، بعد غد الأربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023.

وتوضح "الوطن" في السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وموعد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي، وشروط الوظائف وكيفية التقديم، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن الوظائف المطلوبة تتمثل في منسق ممرات وبائعين جزارة وبقالة وخضار وفاكهة وعطارة، وأفراد أمن وكاشير ومحضر طلبات ومسؤول استلام ومراقب مخزون وأخصائي تسويق.

الشروط العامة

- مؤهل عالي أو متوسط، موقف واضح من الخدمة العسكرية، السن من 20 إلى 40 عاما، وغير متاح العمل للطلبة.

المميزات الوظيفية:

- رواتب مجزية، تأمين طبي واجتماعي، وجبات غذائية، سكن مجهز.

ميعاد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

نوهت وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه سيتم عقد اليوم التوظيفي بمقر مركز شباب كوم حمادة بمحافظة البحيرة، يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت الوزارة، أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/AWVjxiaVYR