المنتج إيروين وينكلر يكشف تفاصيل الجزء الرابع من «Creed»

أكد المنتج إيروين وينكلر أنّ العمل جار في الجزء الرابع من سلسلة أفلام «Creed»، ومن المقرر أن يتولى النجم مايكل بي جوردان إخراج الفيلم، وكشف المنتج البالغ من العمر 92 عاما عن أنّ التصوير من المرجح أن يبدأ خلال عام تقريبًا، وذلك عند سؤاله عن عودة «جوردان» إلى سلسلة الأفلام الشهيرة، قائلا: «ليس من المفترض أن أقول ذلك، لكنه سيفعل».

جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من تأكيد إيروين وينكلر خلال المقابلة نفسها، أنّ إضراب أعضاء نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود تسبب في تأخير عملية الإنتاج، قال إنّه متحمس لمواصلة العمل على السلسلة السينمائية، «نعتقد أنّ لدينا قصة جيدة وحبكة جيدة حقا»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

«Creed III» يحقق أكبر افتتاحية إيرادات لفيلم رياضي في السينمات المحلية

خاض مايكل بي جوردان أول تجاربه الإخراجية في الجزء الثالث من الفيلم الذي صدر بعنوان «Creed III» في مارس 2023، ولعب خلاله دور «أدونيس جونسون كريد»، ابن الملاكم الأسطوري «أبولو كريد» الذي تم تقديمه في سلسلة أفلام «Rocky»، وشهد عودة أعضاء فريق التمثيل الأصليين فيليسيا رشاد (ماري آن كريد)، تيسا طومسون (زوجة أدونيس، بيانكا) وود هاريس (مدرب أدونيس).

حقق الفيلم رقم قياسي بـ تحقيق أكبر افتتاحية إيرادات لفيلم رياضي في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت إيراداته إلى 58 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى.