الدولار يواصل خسائره عالمياً.. المؤشر يسجل أدنى مستوى في شهرين

سجل مؤشر الدولار الأمريكي أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، في التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين، مما يضيف إلى الخسائر الحادة التي تكبدتها العملة الأمريكية الأسبوع الماضي، بسبب التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أكمل دورة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3% إلى 103.459، أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ أواخر أغسطس، مواصلًا انخفاضه بنسبة 2% تقريبًا من الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يوليو، وفق موقع «إنفيستينج».

تراجع الدولار خلال تعاملات ايام الاسبوع

وكان الدولار في حالة تراجع خلال معظم أيام الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من قراءات سوق العمل والتضخم، التي شهدت تسعير المتداولين لفرصة أكبر لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وأن البنك المركزي يمكن أن يبدأ خفض أسعار الفائدة بحلول شهر مارس من العام المقبل.

وقال محللون لدى «آي إن جي» في مذكرة إن انخفاض الدولار واسع النطاق، وينصب التركيز الآن إلى حد كبير، على المحاضر من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أكتوبر، لمزيد من الإشارات حول السياسة النقدية، المقرر إصدارها يوم الثلاثاء.