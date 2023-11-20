«لقاء الهضبة مرعب».. الموزع رامي سمير يكشف كواليس أغنية «عم الطبيب»

وصف رامي سمير الموزع الموسيقي، أول لقاء يجمعه مع عمرو دياب بـ«المرعب»، مشيرا إلى أنه تغلب على مشاعر الخوف والرعب: «كنت مرعوب، وفكرة إن عمرو دياب جاي الاستوديو دي تخوف وحاجة تخض».

رامي سمير: عمرو دياب ذكي

وأضاف «سمير» في حوار مع الإذاعيين رنا سماحة ومينا عطا في برنامج «باب الغنا» على راديو 9090، أن عمرو دياب ذكي جدا ويعرف كيف يكسر حاجز الخوف لدى الأفراد المحيطين به وأولئك الذين يشاهدونه لأول مرة، لافتا إلى سعادته بأغنيتي «بتهزر» و«اعمل زيك» التي تعاون فيهما مع الهضبة.

كواليس أغنية «عم الطبيب»

وكشف عن كواليس أغنية «عم الطبيب» التي تعاون فيها مع عمرو دياب، وهي من تأليف صابر كمال، ومن ألحان عمرو دياب نفسه، موضحا أن الأغنية تم تلحينها من قبل، غير أن عمرو دياب قرر تغيير لحنها، واستمر العمل عليها أكثر من 5 شهور، مشيرا إلى أنه فوجئ بنجاحها بهذه الصورة الكبيرة من الجمهور.