رواد معرض النقل يستقلون القطار السريع والمونوريل لأول مرة (صور)

حرص رواد معرض النقل الذكي، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، على ركوب أول قطار إقليمي سريع، ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي سيقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

ويتواجد القطار ضمن اصطفاف الوحدات المتحركة ووسائل النقل الجماعي الحديثة، بالساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.

المونوريل

كما حرص رواد المعرض، على ركوب المونوريل والأتوبيسات الكهربائية، وأتوبيسات BRT، المشاركة ضمن اصطفاف الوحدات المتحركة ووسائل النقل الجماعي الحديثة.

ويشهد المعرض الذي أنطلقت فعالياته اليوم، اصطفافا لمشروعات الجر الكهربائي «أول قطار إقليمي سريع ضمن قطارات شبكة القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، قطارات الخط الثالث للمترو»، والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية «عربة قلاب - عربة غلال»، ومزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة «الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة»، ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

وسائل النقل

وتتيح وزارة النقل لزائري المعرض تفقد هذه الوسائل، ومن المقرر أن ينتهي المعرض في 8 نوفمبر 2023، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر.