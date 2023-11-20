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«التفتيش الصيدلي» تكثف جولاتها بالمرور على 428 منشأة طبية بالدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
05:59 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة الصيادلة، تحت إشراف الدكتورة إيمان عبد الله، لا سيما في تكثيف المرور والتفتيش الدوائي بصفة مستمرة. 

المرور على 248 منشأة طبية بالدقهلية 

وكشفت الدكتورة رشا نور الدين مدير إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي، أن الإدارة شنت مرورا مفاجئا على 428 من المنشآت الصحية على مستوى محافظة الدقهلية، التي تشمل 30 من المستشفيات الحكومية، ونحو 339 من المراكز الطبية والوحدات الصحية، إلى جانب 24 مكتب صحة و10 من مراكز رعاية الطفل، و22 مؤسسة حكومية برفقة الجهات الرقابية.

تدريب 100 من الصيادلة بالدقهلية 

أضافت أنه جرى تدريب 100 من الصيادلة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، علاوة على 35 صيدلي، على ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، ASP، كما نظمت الإدارة مسابقة لاختيار مفتشي الصيدلية الإكلينيكية بالإدارة العامة للصيدلة، تحت إشراف  لجنة من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.

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بقلم ريهام مصطفى