فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بحي الجناين في السويس لمدة 5 ساعات

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، فصل خدمة التيار الكهربائي عن عدد من القرى بالقطاع الريفي، بسبب إجراء الصيانة للمحولات وذلك لمدة 5 ساعات، على أن يتم إعادة توصيل خدمة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد الانتهاء من الأعمال.

موعد فصل التيار الكهربائي

حسب بيان صادر عن حي الجناين، سيُفصل التيار الكهربائي عن قرى متعددة بالقطاع الريفي في نطاق حي الجناين، غدًا الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

أماكن فصل التيار الكهربائي

تشمل المناطق التي سيتم فصل خدمة التيار الكهربائي عنها بشكل كامل:

كبريت وتوابعها

شندورة وتوابعها

الوحدات الصجية

بعض المرافق والخدمات كالمارس والأفران ومحطات وقود السيارات

سبب فصل التيار الكهربائي

أوضح حي الجناين بمحافظة السويس، أنّ سبب فصل التيار الكهربائي، يرجع إلى إجراء صيانة في محولات كهرباء منطقة كبريت.