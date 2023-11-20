رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بحي الجناين في السويس لمدة 5 ساعات

كتب:

حمدي عبد الله
07:44 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
فصل التيار الكهربائي

فصل التيار الكهربائي

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، فصل خدمة التيار الكهربائي عن عدد من القرى بالقطاع الريفي، بسبب إجراء الصيانة للمحولات وذلك لمدة 5 ساعات، على أن يتم إعادة توصيل خدمة التيار الكهربائي مرة أخرى بعد الانتهاء من الأعمال.

موعد فصل التيار الكهربائي

حسب بيان صادر عن حي الجناين، سيُفصل التيار الكهربائي عن قرى متعددة بالقطاع الريفي في نطاق حي الجناين، غدًا الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

أماكن فصل التيار الكهربائي

تشمل المناطق التي سيتم فصل خدمة التيار الكهربائي عنها بشكل كامل:

  • كبريت وتوابعها
  • شندورة وتوابعها
  • الوحدات الصجية
  • بعض المرافق والخدمات كالمارس والأفران ومحطات وقود السيارات

سبب فصل التيار الكهربائي

أوضح حي الجناين بمحافظة السويس، أنّ سبب فصل التيار الكهربائي، يرجع إلى إجراء صيانة في محولات كهرباء منطقة كبريت.

اقرأ المزيد:

تطهير وتسليك خطوط وبيارات حي الجناين بالسويس استعدادا لموسم الأمطار

حي الجناين بالسويس: قطع مياه الشرب مؤقتا لتركيب خط ربط صرف صحي

رئيس حي الجناين بالسويس: متابعة مستمرة للمدارس وحلول فورية لمشكلاتها

رئيس حي الجناين يوجه بسرعة تبطين ترعة السويس وإنشاء كورنيش حضاري للأهالي
بقلم حمدي عبد الله