عضو بالبرلمان: الشعب والنواب حريصون على الاستماع لإجراءات الحكومة ضد التصعيد بغزة

كشف النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة المقدم من النواب لتوضيح موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

تفاصيل طلب الإحاطة

وقال «القصبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا الطلب سبق وطالب به الشعب المصري في الميادين والشوارع، ورأى الجميع أن الشعب المصري بالكامل متفاعل مع هذه القضية وهذا عهده معها منذ نشأتها، مضيفا أن نواب مصر تقدموا بطلب إحاطة لتوضيح موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مع متابعة تصعيد الاحتلال ضد الأطفال والمدنيين والشيوخ، وبالتالي نواب الشعب يريدون الاطمئنان للخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه هذه القضية.

القصبي: الشعب المصري نزل الميادين رفضا لتصفية القضية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الشعب المصري عندما نزل في الميادين رفض تصفية هذه القضية من مضمونها، من خلال توجه إسرائيلي للتهجير القسري لأهالي غزة، وهو ما رفضه الشعب المصري تماما، ومع كل هذه الأحداث الحفاظ على الدولة المصرية لا نقاش ولا تسامح فيه.

وأكد أنه لا خلاف على دور وجهود القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، إذ استطاعت التعبير عن ضمير الشعب المصري بالكامل منذ اللحظة الأولى، لكن إزاء التصاعد الذي يحدث على أرض الواقع، الشعب حريص والنواب يرغبون في الاستماع إلى الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.