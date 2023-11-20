مركز شباب خليج بحري ينظم مسابقة رياضية للفتيات في اللياقة البدنية

نظم مركز شباب خليج بحري بمطوبس، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مسابقة رياضية في اللياقة البدنية للفتيات، بمشاركة أكثر من 60 فتاة من عضوات المركز، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

وتضمنت المسابقة مجموعة من المسابقات الترويحية، منها شد الحبل، ولعبة المنديل، والقفز من الثبات، وسط تشجيع كبير من الأعضاء الحاضرين للمسابقة.

وعقب المسابقة، تم توزيع الهدايا على المشاركات، كما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس، أن اللياقة البدنية مهمة للفتاة والمرأة لأنها تعزز الصحة النفسية وتخفيف التوتر والقلق، وتعزز الثقة بالنفس.

وأضاف محروس أن فعاليات المسابقة الرياضية في كفر الشيخ، والتي أقيمت بمركز شباب خليج بحري، جاءت تحت إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومتابعة أحمد علي عطية، مدير إدارة شباب مطوبس، حيث تستمر تلك الفاعليات في عدد من مراكز الشباب بالمحافظة.