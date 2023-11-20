عطل مفاجئ يقطع المياه عن 3 قرى في بني سويف.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة بني سويف، قطع المياه عن 3 قرى، بسبب عطل مفاجئ في بخط مياه عمومي (20 بوصة بلاستيك) بكوبرى بني بخيت مركز بني سويف، اليوم الاثنين.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف

وقالت الشركة، في بيان مساء اليوم، إنه نظرًا لحدوث كسر مفاجئ، بخط مياه 20 بوصة بلاستيك بكوبرى بني بخيت مركز بني سويف، فقد تقرر قطع المياه عن قرى: «بني بخيت، بني رضوان، وضعفها بقرية بلفيا»، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

اعتذار شركة مياه بني سويف

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة بني سويف، عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ولحين عودتها.

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.