«الأرصاد» تحذر من ارتفاع الأمواج واضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث شهدت البلاد أمطارا متفاوتة الشدة من محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وحتى محافظات شمال الصعيد، إضافة لوجود نشاط للرياح المثيرة لرمال والأتربة وهو ما أدى لاضطراب شديد بالملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

التقلبات الجوية أقل شدة اليوم

وأضاف «غانم» في مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن اليوم يشهد استمرار التقلبات الجوية بشدة أقل من تلك التي شهدها البلاد أمس، إذ إن أمس كانت ذروة التقلبات الجوية، لافتة إلى أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على حالة الطقس بالبلاد سوف يتجه ناحية المناطق الشرقية وبلاد الشام.

خريطة سقوط الأمطار اليوم على المحافظات

وأشار عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن سقوط الأمطار سيكون محصورا بالمناطق الشرقية، لافتة إلى أن الأمطار اليوم ستتفاوت شدتها بين متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، كما أن الطبيعة الجغرافية لسيناء قد تؤدي لتشكيل السيول، أما الأمطار بالمناطق الغربية ستكون بين المتوسطة والخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار الى المناطق الداخلية ما بين الخفيفة والمتوسطة على جنوب الوجه البحري وفرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وبعض المناطق من الدلتا.

الملاحة البحرية

ولفتت «غانم» إلى اعتدال سرعات الرياح مقارنة بأمس، والتي ستتواجد بصورة كبيرة على السواحل الشمالية ومعظم مناطق جنوب سيناء، وهو ما يؤدي الى اضطرابا بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج فيه ما بين 3 إلى 4 أمتار، ليكون غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه.