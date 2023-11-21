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استشاري عيون يحذر 3 فئات من الرياح المحملة بالأتربة

كتب:

مريم جاد
04:52 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
استشاري طب وجراحة العيون

استشاري طب وجراحة العيون

قال الدكتور مصطفى عز الدين، استشاري طب وجراحة العيون، إن الرياح المحملة بالأتربة، تُؤثر سلبا على 3 فئات، وهم الأطفال خاصة مرضى الحساسية، وكبار السن، ومن قاموا بإجراء عمليات تصحيح إبصار.

مرضى حساسية العيون

وتابع استشاري طب وجراحة العيون، حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، الاثنين: «لازم نأخذ لبالنا من الأيام التي بها رياح محملة بالأتربة، وعلى الأمهات خاصة من أطفالهن مصابين بحساسية العين، وكبار السن، ومن قاموا بإجراء عملية تصحيح الإبصار، عليهم المكوث في البيت في هذا اليوم حتى لا يتعرضوا لمضاعفات».

واستكمل: «لو طفل أو أي شخص شعر باحمرار في العين بسبب الأتربة عليه وضع قطرة مٌطهرة للعين، وليس التي تحتوي على الكورتيزون، وفي حال زيادة المضاعفات يجب الذهاب فورا للطبيب».

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