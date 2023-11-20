وزير الزراعة: الدولة سباقة في استصلاح الصحراء لاحتياجات الأمن الغذائي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة بدأت التوسع في استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية، فالعالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة، ولكن مصر من الدول القليلة التي تلجأ إلى الاستصلاح الصحراء رغم أنها تكلف مليارات إلا أن الدولة ونظرة القيادة السياسية سباقة في استصلاح الصحراء لتلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي.

باكورة مشروع الدلتا الجديدة

وأضاف «القصير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن مشروع مستقبل مصر يعتبر باكورة مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع «توشكى الخير» في جنوب الوادي من المشروعات العظيمة، ومشروع التوسعات الزراعية في شرق العوينات بالوادي الجديدة والمنيا وغرب المنيا.

استخدام زراعة ذكية ونظم ري حديثة

ولفت إلى أن هذه المشروعات تتميز بأنها رغم تكلفتها العالية إلا أن إنتاجيتها متميزة وتستخدم تقنية زراعية، وليس بها تفتت حيازي ومن ثم تتغلب على إحدى المعوقات التي تواجه الزراعة في المناطق القديمة، واستخدام زراعة ذكية، ونظم ري حديثة ومن ثم استخدامات مياه أقل.