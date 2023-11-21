وزير الزراعة: مساحة مصر الزراعية تقترب من 10 ملايين فدان

ناشد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المزارعون والمنتجون في التوسع للصوب الزراعية، واستخدام التقنية بها لزيادة الإنتاجية وتشغيل العمالة، قائلا إن الصوب الزراعية مشروع أطلقه الرئيس السيسي بواقع 1000 فدان للصوبة الزراعية.

حجم المساحة الزراعية بمصر

وأضاف «القصير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن المساحة الزراعية حاليا في مصر حوالي تقترب من 10 ملايين فدان منهم 6.2 ملايين فدان أراضي قديمة والباقي أراضي جديدة أضيف للأرض الزراعية ويعادل أكثر من 50% من القديمة التي اُسْتُصْلِحَت.

ولفت أن هناك مشروعات تصل إلى 3 ملايين فدان، أو أكثر يجري اتخاذ خطوات إجرائية سريعة لدخولها لمرحلة الزراعة في الفترة القليلة المقبلة.

الصوب الزراعية تعظم من الإنتاجية

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تُعَظَّم الإنتاجية من وحدة الأرض والمياه، من خلال الصوب الزراعية التي تعظم الإنتاجية باستخدامات مياه أقل وتقنية عالية وتوفر الإنتاجية، وتتعامل مع التغيرات المناخية ومن ثم تنتج المحصول تحت الظروف المواتية رغم أن الظروف الخارجية تكون غير مساعدة.