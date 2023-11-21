نائب رئيس مستقبل وطن: برامج المنافسين مختلفة وندعم المرشح عبدالفتاح السيسي

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنّ الانتخابات الرئاسية المصرية المٌزمع إقامتها قريبا مختلفة، مؤكدًا أن الحزب يؤيد المرشح عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية، مشيرًا إلى وجود 3 مرشحين آخرين من 3 أحزاب مختلفة.

كل حزب بدأ يجهز نفسه للمراحل الحالية

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، في حلقته الأولى عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: «هناك منافسة موجودة على مستوى البرامج، وكل حزب ومرشح يعرض برنامجه»، مشيرًا إلى أن الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات لديها طموحات فيها وما بعدها، لأن هذه الانتخابات لن تكون آخر انتخابات، وبالتالي، فقد بدأ كل حزب في مصر يجهز نفسه للمراحل الحالية والمستقبلية.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «هناك اختلافات بين البرامج التي تعرضها الأحزاب التي يشارك مرشحوها في الانتخابات، وهو ما يجعل للانتخابات بريقا لم يره المصريون منذ فترة كبيرة».

مؤتمرات لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي

وأكد، أن المؤتمرات التي عقدها الحزب لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي شهدت حشدا كبيرا من الناس، موضحًا: «تم تنظيم كم كبير ومتنوع من جانب مستقبل وطن وأحزاب أخرى، وأي مٌتابع يرى المؤتمرات فإنه سيجد أن أهل البلد يشاركون فيها، حيث نتحدث في أي محافظة أو مركز عن الإطار العام للمرشح وأهدافه وإطار المحافظات نفسها، مثل الإنجازات التي شهدتها كل محافظة يُعقد فيها المؤتمر».