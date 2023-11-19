مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث في أكتوبر

لقت طفلة مصرعها بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث خلال لهوها في شرفة منزلها بأكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود سقوط من علو ومتوفاة.

على الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن طفلة، 10 سنوات، سقطت من الطابق الثالث أثناء لهوها من شرفة منزلها، وجرى التقابل مع والدة الطفلة والتي أفادت بأنها تركت الطفلة المتوفاة بالشقة سكنها حال قيامها باصطحاب أطفالها لحضور الدروس، وفوجئت باتصال من جارتها وأبلغتها أن طفلتها سقطت من الشرفة، ولا تشتبه في أحد.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد داود رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.