«الأوقاف» تعلن تفاصيل مسابقة جديدة لتعيين ألفي إمام وعامل في يناير المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تفاصيل مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب، و1000 وظيفة عامل بالوزارة للعام الثالث خلال شهر يناير 2024 المقبل، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تلبية حاجة الوزارة من الأئمة والعمال، ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، للاطمئنان على خطة استقبال المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

اختيار أفضل الكفاءات

وخلال الجولة، وجه وزير الأوقاف الشكر للدكتور صالح الشيخ، على الجهد الكبير الذي لمسه في تنفيذ المسابقة بكل مراحلها، حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة للامتحانات والتي تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات من بين جميع المتقدمين.

وأوضح أن الاختيار يجرى وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، مؤكدًا التعامل بحسم شديد مع من يتقدم بمستندات مزورة في التقدم للوظيفة.

خدمة قضايا الوعي والتنوير

وقدَّم الدكتور صالح الشيخ الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة، على دور الوزارة لخدمة قضايا الوعي والتنوير، مؤكدا أن الجهاز يعلي من تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وحرصه على اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة والدخول للجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.