أستاذ في العلوم السياسية: مصر تعمل على عدم اتساع حالة الصراع في المنطقة

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تعمل منذ اللحظة الأولى في محددات أساسية برؤية واقعية وحكيمة، من خلال العمل بنظرة مستقبلية، باتجاه القضية الفلسطينية، للحفاظ عليها ودعمها ومساندتها، والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والعدوان الحالي والجاري على الأراضي الفلسطينية.

«الحرازين» أن مصر تعمل على مساندة الشعب الفلسطيني

وأضاف «الحرازين» خلال مداختله بقناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعمل على مساندة الشعب الفلسطيني، من خلال توفير المواد الإغاثية والإنسانية والطبية، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، ورفض قضية التهجير القسري لسكان غزة أو حل القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، وضرورة عدم اتساع حالة الصراع في المنطقة، وضرورة أن يكون هناك ضوابط لإسرائيل فيما تقوم به من ممارسات داخل قطاع غزة.

«الحرازين»: مصر تعمل على ضرورة إيجاد أفق سياسي

وتابع «الحرازين» أن مصر تعمل على ضرورة إيجاد أفق سياسي، ينطلق لمعالجة القضية من جذورها، وهذا الأمر الذي يدعو إلى ضرورة أن يكون هناك مفاوضات، لإحلال عملية السلام وفق مرجعية وأسس محددة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ السلام.