تفاصيل مشاركة مصر في المؤتمر الدولي حول النهوض بحقوق المرأة وتمكينها

شاركت مصر بوفد رسمي في فعاليات المؤتمر الدولي حول «النهوض بحقوق المرأة وتمكينها»، والذي نظمته منظمة حركة عدم الانحياز، بالتعاون مع كل من جمهوريات أذربيجان وأوزباكستان وأوغندا.

وضم وفد مصر منى سالم، المديرة بالإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية بالمجلس القومي للمرأة، وسكرتير أول دعاء شحاتة من السفارة المصرية بأذربيجان، بحضور ممثلوا الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المراقبة والمنظمات الدولية وكبار المسؤولون، ويستمر على مدار يومي 20-21 نوفمبر 2023، في مدينة باكو بأذربيجان.

طفرة في ملف تمكين المرأة

وألقت منى سالم، كلمة، نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، أكدت خلالها أن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات الماضية، بفضل وجود إِرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو واجب وطني، بداية من دستور 2014 الذي جاء بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030.

معاناة المرأة الفلسطينية

وأشارت إلى أن هذا المؤتمر يناقش قضايا النهوض بحقوق المرأة وتمكينها في ظل أوضاع مخزية وغير إنسانية وغير مقبولة، تعاني منها المرأة والطفل في فلسطين بعد مرور أكثر من 40 يوما متواصل تحت القصف الإسرائيلى لقطاع غزة، وأكثر من نصف الوفيات من النساء والأطفال.