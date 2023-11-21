«العدل» تستحدث 4 مشروعات خدمية جديدة.. أبرزها استخراج توكيل في 10 دقائق 

أعلن المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أن الوزارة نفذت 4 مشروعات جديدة، يتمثل الأول في إصدار محررات عن بعد، والذي يمكن من خلاله أي مواطن استخراج شهادة ميلاد أو توكيل خلال 10 دقائق فقط.

وزارة العدل تستحدث 4 مشروعات جديدة

والمشروع الثاني يتمثل في تحويل الصوت إلى نص، وجرى تنفيذه في 13 محكمة، والثالث يتمثل في حقيبة التوثيق المتنقلة، بهدف التيسيير على المواطنين، والرابع يكمن في الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والنيابة العامة والطب الشرعي بهدف سرعة الإجراءات.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش مشاركة وزارة العدل في معرض عرض المشروعات التكنولوجية، والتي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية.