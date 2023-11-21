رئيس «النواب»: العالم يرى حجم الدعم المصري للقضية الفلسطينية وجهودها لإدخال المساعدات

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ البند الطارئ بشأن القضية الفلسطينية الذي قدّمته المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، حاز على أغلبية كبيرة، بينما حاز البند الطارئ المعاكس المقدم من بعض الدول الأوروبية والغربية على أصوات قليلة، ما يعد انتصار للصوت العربي فيما يخص القضية الفلسطينية ودعم حقوق شعبها التاريخية.

وأضاف جبالي، خلال حواره المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنّ كلمته أمام الجمعية العمومية بالنيابة عن مجلس النواب المصري، كشفت عن دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ومنع تصفيتها ومنع التهجير القسري، ومواصلة الدعم المصري للشعب الفلسطيني، وأكدت الكلمة وقوف مصر إلى جانب فلسطين ودعم حقوقها في إقامة دولة مستقلة.

وتابع أنّ الجميع يرى حجم الدعم المصري وأنّها المبادرة الأولى لتقديم الدعم والمساعدات الغذائية والدوائية والوقود الذي دخل إلى قطاع غزة أخيرًا، إضافة إلى المساعدات العلاجية للحالات المصابة والطارئة التي تساعد في علاجها، حيث كانت مصر أول الدول التي بادرت بتجهيز مساعدات للأشقاء في فلسطين.