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رئيس وزراء لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على إعلامي جنوب لبنان

كتب:

شروق مراد
01:20 م | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان

نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان

أدان نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف إعلامي جنوب لبنان، وأثبت مجددًا أنه لا حدود للإجرام الإسرائيلي، فالاحتلال يهدف لإسكات الإعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بمقتل صحفيين اثنين في قصف للاحتلال على جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت متأخر من مساء أمس إجلاء نحو 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شروق مراد