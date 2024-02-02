طرق حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة.. إلكترونيا أو هاتفيا

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن كيفية حجز كشف التأمين الصحي القاهرة، وأرقام حجز عيادات التأمين الصحي، بحيث يستطيع أي مواطن إتمام عملية الحجز والاستفسار والاستعلام للاستفادة من الخدمات الطبية التي توفرها الدولة للمواطنين من خلال التأمين الصحي.

حجز كشف التأمين الصحي القاهرة

وأوضح الموقع الرسمي للهيئة التامين الصحي، طريقة حجز كشف التأمين الصحي القاهرة، عبر الاتصال على أرقام التليفونات التالية، يوميا من الساعة 2 ظهرا وحتى 6 مساء.

- 25743324.

- 25754226.

ويستطيع أي مواطن في منظومة التامين الصحي، حجز موعد والاتصال وإدخال البيانات الخاصة به، والحصول على موعد للكشف، وتحديد الموعد والمكان ووصولها للطالب عبر رسالة نصية، لذا يجب إملاء الرقم الصحيح الخاص بالهاتف، والبيانات المتعلقة بالراغب في الحجز لضمان تقديم الخدمة الصحية بشكل كامل.

طريقة حجز الإلكتروني في عيادات التأمين الصحي

وأتاحت وزارة الصحة والسكان، حجز موعد إلكتروني لحجز كشف التأمين الصحي القاهرة، لجميع المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي وفقا للتخصصات المختلفة، في إطار حرص الوزارة على التسهيل على المواطنين ومنع التكدس والزحام في الطوابير أمام العيادات، حيث تم ربط الأرشيف بالحجز الإلكتروني مع العيادات التابعة للتأمين الصحي والتي تضمنت 24 عيادة.

- الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التامين الصحي عبر الرابط.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما للمواطن الذي سيقوم بالحجز.

- الضغط على أيقونة «الانتفاع من التأمين الصحي».

- تظهر بيانات المواطن.

- ظهور الرقم التأميني للمريض.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

- اختيار المستشفى المحددة والأقرب لمكان إقامتك.

- اختيار رتبة الطبيب، والعيادة، والتخصص.

- تظهر أيام العمل والمواعيد المتاحة للحجز وتاريخ الحجز.

التأمين الصحي وأصحاب المعاشات

وفيما يتعلق بالتامين الصحي الخاص بأصحاب المعاشات، فإنّه ووفق قانون القوى العاملة (موظفين) القانون رقم 148 لسنة 2019 معاشات، يجب تقديم المستندات المطلوبة التي يستطيع من خلالها أصحاب المعاشات الاستفادة من التأمين الصحي الشامل، كما يلي.

- استمارة (ت.ص101جـ) توضح قيمة استقطاع حصة التأمين الصحي، على ان تكون معتمدة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- طابعة تأمينية من مكتب التأمينات والمعاشات.

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

- عدد 2 صورة فوتوغرافية للمنتفع.

وكان الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة والسكان، أعلن استمرار المتابعة الحثيثة من رئاسة الوزراء لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، والعمل على سرعة امتدادها لجميع محافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بحلول عام 2030، لتوفير التغطية الصحية الشاملة ذات الجودة لعالية لجميع المصريين.