خدمات حقيبة التوثيق المتنقل.. أطلقتها «العدل» للتيسير على المواطنين

تسعى الدولة المصرية دائمًا للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المقدمة لهم، لاسيما خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومن أجل ذلك أطلقت وزارة العدل حقيبة التوثيق المتنقل.

خدمات حقيبة التوثيق المتنقل

وكشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركتها في معرض لعرض المشروعات التكنولوجية، عن مشروع جديد من ضمن المشروعات التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، وهو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل، وهو عبارة عن حقيبة مجهزة بأحدث المعدات التقنية، والتي تعد بمثابة مكتب توثيق متنقل، وتقدم الخدمات التالية:

- عمل توكيلات من خلالها.

- استخراج الوثائق الأخرى ذات الصلة.

- يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية.

- يتم حجز الحقيبة من خلال الرقم الساخن 15999.

محتويات حقيبة التوثيق المتنقل

وتشمل محتويات حقيبة التوثيق المتنقل التالي:

- جهاز كمبيوتر لوحي.

- بصمة إلكترونية.

- طابعة محمولة.

- جهاز ماسح ضوئي محمول.

- جهاز «myfi)» للربط مع مركز معلومات الشهر العقاري والتوثيق.