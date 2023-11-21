خبير عقاري يوضح شراء الوحدات السكنية أفضل أم الشهادات البنكية؟

قدم الدكتور عبدالرحمن خليل الخبير العقارى عددا من النصائح للمواطنين الراغبين في الاستثمار سواء كانت العقارات أم شراء الشهادات البنكية، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر بحسب ظروفه المادية والظروف الشخصية والتزاماته الشهرية.

الشهادة البنكية و شراء العقارات

وأضاف خليل، لـ«الوطن»، أن هناك اختلافات جوهرية بين الشهادة البنكية وشراء العقارات، مشيرا إلى أنّ الشهادات البنكية تتميز بمعرفة العائد منها بالضبط الى جانب سهولة شرائها، في المقابل هناك صعوبات في شراء العقارات مقارنة بالشهادات إضافة إلى ارتفاع أسعارها.

وتابع خليل، بأن هناك سهولة كبيرة في تسييل الشهادات البنكية، لكن يجب أن تضع في حسبانك أن أغلب البنوك تخصم نسبة من قيمة الشهادة حال كسرها قبل مرور 6 أشهر، في المقابل يستغرق بيع العقار شهورًا طويلة وقد تصل إلى سنوات.

الشهادات البنكية

وأكد أن ما يميز الشهادات البنكية هي سهولة شرائها والتنوع بين العوائد المختلفة إلى جانب الآجال التي تصل إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أنّ كل البنوك التي تعمل في السوق المصرية تتيح لعملائها شراء الشهادات البنكية، في المقبل هناك صعوبات كبيرة في شراء الوحدة السكنية والتى تتطلب الذهاب إلى عدد كبير من الشركات لاختيار افضل وحدة عقارية مناسبة للإمكانيات الخاصة بكل شخص.

وأكد على ان ما يميز الوحدة السكنية او الاستثمار في العقار هو الحصول على عائد شهري منتظم إذا تم تأجيرها بطريقة مباشرة، إضافة إلى ارتفاع قيمتها السوقية مع مرور الوقت، عكسس الشهادات البنكية والتي تعطي عائدا شهريا أو ربع سنوي أو سنوي مع ثبات قيمة أصل المبلغ، والذي يتراجع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع خليل بأن العقار يمكن أن يستخدم في السكن، موضحا أن العقار يعطي فرصة منح الإقامة للأجانب حال شرائهم وحدة سكنية في حدود الـ 100 ألف دولار.