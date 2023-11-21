شتاء دافئ يجذب السياح لشواطئ شرم الشيخ

تشهد شواطئ مدينة شرم الشيخ، حالة من الانتعاش السياحي، مع بدء الموسم الشتوي، والاستعداد لموسم الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، بالعديد من الفنادق والمنتجعات السياحية.

وعلى الرغم من بدء فصل الشتاء، فإن مدينة شرم الشيخ تستمتع بأجواء دافئة شتاءً، ما يشجع السياح لنزول البحر نهارا.

جنوب سيناء تستعد لاستقبال أعياد الكريسماس

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدن المحافظة السياحية تستعد لاستقبال موسم الاحتفالات بالكريسماس، وسوف تنطلق إضاءة أنوار ميدان «سوهو سكوير» يوم 25 نوفمبر الحاليّ، تزامنا مع ما يحدث كل عام لإعلان بدء الاحتفالات، وخاصة أنّ الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدن تستعد لإطلاق الزينة الخارجية والداخلية للمنشآت.

الاستعداد لموسم سياحي مميز

أضاف «فودة» أنّ المحافظة تشهد استعدادات أمنية من تأمين للكنائس وانتشار الدوريات المتحركة بمداخل و مخارج المدن، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، كما تقف المحافظة علي التجهيزات بالمنشآت السياحية، ابتداءً من مطار شرم الشيخ وشوارع المدينة، وجميع واجهات ومداخل الفنادق والمنتجعات السياحية .

وأكد أنّه المتوقع انطلاق الحفلات بأغلب الفنادق خلال هذه الفترة، وخاصة بعد فتح أسواق سياحية جديدة، بالإضافة لتوافد جنسيات عديدة من كازاخستان وإيطاليا والنمسا وبولندا والتشيك وروسيا وتركيا.

وأعرب السائحين عن سعادتهم بوجودهم بشرم الشيخ لقضاء الاحتفال برأس السنة، إذ قالت أوليجا كريستوفر، وهي سائحة روسية: «جئت لمدينة شرم الشيخ بصحبة أصدقائي لنحتفل سويا بإضاءة أنوار سوهو سكوير (Switch On) استعدادا لرأس السنة، وسط أجواء مميزة من الأمن والطبيعة الجبلية التي تجذب الأنظار، فنحن نتحرك سيرا على الأقدام للتسوق والتنزه، مستمتعين بالمعاملة الطيبة وحُسن الضيافة من جميع العاملين بالمدينة».

إقبال سياحي على ميادين شرم الشيخ

من جانبه، قال خالد عبدالكريم، مدير إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ، إنه في ظل تدفق السياحة شهدت مناطق سوهو سكوير، وخليج نعمة والسوق التجاري القديم، إقبالا ملحوظا على الحفلات الجماعية بميادينها، خاصة لاعتدال الطقس مساء، ومن المتوقع أن تنتعش السياحة بتقارب أعياد الكريسماس هذا الموسم السياحي، وتزداد السياحة الإيطالية والأزربيجانية والروسية.