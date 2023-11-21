إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بـ«قلابشو» في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن اختيار لجنة من المتخصصين بالمحافظة وجهاز شئون البيئة، موقعًا لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بناحية قلابشو مركز بلقاس، وذلك على مساحة 30 فدانًا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات، وتنفيذ منظومة المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها والحفاظ على البيئة من التلوث من خلال إنشاء مصانع لتدوير المخلفات الزراعية والإستفادة من أصول الدولة الغير مستغلة، وفي إطار مشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات.

إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بالدقهلية

وأسفرت أعمال اللجنة بعد المعاينة على الطبيعة للموقع عن صلاحية الموقع وأنه الأنسب لإقامة مصنع المخلفات الزراعية عليه، نظرًا لتوافر كافة العوامل والمقومات اللازمة من طرق وكهرباء ومياه لتنفيذ المشروع وتشغيله.

وأوضحت محافظة الدقهلية أن الدقهلية تعد الأولى على مستوى المحافظات في زراعة وإنتاج الأرز على مساحة 404 ألف فدان بنسبة تصل إلى 30% من إجمالي إنتاج مصر، وبالتالي تنتج كميات كبيرة من محصول قش الأرز، والذي يتم حرق كميات كبيرة منه مما يؤدي إلى ظهور السحابة السوداء والأضرار بالبيئة ويكون من الأسباب الرئيسية في تغير المناخ.

وأكدت أن الهدف من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية هو تعظيم الاستفادة منها في إنتاج الأعلاف وألواح الأخشاب ولب الورق وبدائل الطاقة من منتجات قش الأرز - حطب القطن - حطب الذرة - جميع المخلفات.