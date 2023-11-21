حسام موافي: أهمية الطب في علاج الأمراض وليس الأعراض

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنَّ الأعراض التي تصيب الجهاز الهضمي للإنسان، قد تنتج عن التواترات والضغوطات التي يمر بها، موضحاً: «سيارة فاخرة موديل 2024 باهظة الثمن، وتسبب سائقها في حادثة كسرتها، فهنا عيب السائق لا المصنع، وهو من أفسدها».

«موافي»: الجهاز الهضمي مصنع والمخ سائق

وأضاف «موافي»، خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ المصنع هو الجهاز الهضمي، والسواق هو المخ البشري الذي يرسل الكثير من الأعصاب التي تنظم حركته، فإذا قام الإنسان بإفساد حركة الأمعاء بكهرباء زائدة من المخ، فإننا بذلك نظلم الجهاز الهضمي، فعلى سبيل المثال من المفترض أن يسير الطعام في الجهاز الهضمي بصورة معينة من المعدة إلى الأمعاء إلى القولون، والإنسان يستطيع أن يتحكم في سرعة الطعام في الجهاز الهضمي وذلك من خلال الهدوء.

مهمة الطب علاج الأمراض وليس الأعراض

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، «مريض الجهاز الهضمى قد لا يحتاج إلى علاج غير المهدئات التى تعمل على تقليل الأعراض التي تظهر على الجهاز الهضمي»، مؤكداً أنَّ مهمة الطب علاج الأمراض وليس الأعراض، «خطورة علاج العرض وإهمال المرض هو أن يكون العرض سببه مشكلة صحية في مكان آخر بالجسم».