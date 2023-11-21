مؤتمر دولي لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة يناقش أحدث الوسائل العلاجية

تنظم كلية الطب جامعة المنصورة بالتعاون مع الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية، المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية، خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بحضور مكثف من علماء وجراحي الأوعية الدموية بالدول العربية.

مؤتمر جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، وبمشاركة 120 أستاذا بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، كما يشارك فيه 1000 طبيب وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.

يناقش المؤتمر، خلال جلساته العلمية وورش العمل، الجديد في جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكري.

وقال الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج في مجال جراحة الأوعية الدموية التي توصل إليها البحث العلمي، ونقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصري.