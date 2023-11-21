رئيس «حقوق إنسان النواب»: مصر نجحت في كشف المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت نجاحات كبيرة فى كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، معلناً إدانته بشدة لتصريحات الوزيرة الإسرائيلية جيلا جملئيل، التي أشارت فيها إلى أنه على المجتمع الدولي تعزيز «إعادة التوطين الطوعي» للفلسطينيين في غزة، في مواقع حول العالم، وأن أحد الخيارات بعد الحرب، سيكون «تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية خارج القطاع»، كشفت بكل جلاء عن خطة حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال «رضوان»، إن الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم، لمعرفة الاجراءات الحكومية، لمواجهة ملف التهجير القسرى للفلسطينين، والحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية الحدود المصرية، وأن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية، يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، مؤكداً أن مجلس النواب جدد تفويضه بالإجماع للرئيس السيسي، لاتخاذ ما يراه من إجراءات، للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وأشاد «رضوان»، بالرد الحاسم والواضح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طلبات الإحاطة، مشيدا بكلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وكلمات جميع النواب الذين تحدثوا.

وأكد أن جلسة مجلس النواب، طمأنت جميع المصريين بأن مصر بقيادتها الحكيمة، وجيشها الباسل، لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حدود مصر، وأن مصر كلها ضد التهجير القسري، وأنها مع تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، موجها التحية للفلسطينيين على رفضهم، وبشكل قاطع لتهجيرهم من أراضيهم، وأنهم لن يفرطوا فى حقوقهم المشروعة، وفي إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.