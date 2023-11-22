مين اللي ما يحبش «نجوى»؟.. أهم محطات المشوار الفني للفنانة والإعلامية القديرة

بين الزراعات تمشى فاطمة «نجوى إبراهيم»، إلى جوار ابن عمها محمد «محمود ياسين» العائد لتوه من الجبهة، فى إجازة خاطفة إلى قريته، يعود بعدها ليأخذ موقعه على شاطئ قناة السويس، استعداداً لخوض حرب أكتوبر المجيدة.. يعترض طريقهما مجرى مائى صغير، فيقترح محمد على فاطمة أن يساعدها فى عبوره، لكنها ترفض، وتحاول العبور بمفردها لتسقط فى الطين، فيمد محمد يده ليلتقط يد ابنة عمه وينتشلها من الوحل الذى سقطت فيه، فى واحد من أجمل مشاهد فيلم «الرصاصة لا تزال فى جيبى»، الذى أخرجه حسام الدين مصطفى فى عام 1974 عن قصة لإحسان عبدالقدوس، ولعب بطولته إلى جانب «نجوى» و«ياسين»، كل من حسين فهمى ويوسف شعبان وصلاح السعدنى وسعيد صالح وعبدالمنعم إبراهيم وحياة قنديل.

«أقنعونى إن دور فاطمة حدث كبير جداً، انتِ هتبقى مصر، فكنت فخورة إن حاجة زى كده هتتحط فى تاريخى وإنه فيه أجيال هتشوفها». هكذا علّقت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم عن دورها فى الفيلم الوطنى الذى لا يزال يُعرض على شاشات التليفزيونات، ويشاهده ملايين داخل مصر وخارجها.

لم يكن فيلم «الرصاصة لا تزال فى جيبى» هو أول أفلام نجوى، بل سبقه فيلم «الأرض»، الذى أخرجه يوسف شاهين عام 1970 عن قصة لعبدالرحمن الشرقاوى، والذى تدور أحداثه فى قريه رملة الأنجب المصرية عام 1933، عن صمود الفلاحين فى مواجهة الإقطاع والاحتلال، ولعبت نجوى إبراهيم فيه دور «وصيفة» ابنة محمد أبوسويلم، وتقول عن دورها فى الفيلم إنها كانت صغيرة جداً فى السن حين اختارها «شاهين» لتلعب الدور، فوافقت بعد أن اشترطت أن تتم كتابة اسمها فى أول التتر، وهو ما حدث بالفعل.

أما فيلم «فجر الإسلام» للمخرج صلاح أبوسيف، والذى أنتج فى عام 1971، فهو من الأفلام التاريخية والدينية المهمة فى السينما المصرية، وشاركت فيه نجوى إبراهيم بدور «سلمى» أمام محمود مرسى، وسميحة أيوب، ويحيى شاهين، وحشد كبير من الممثلين والكومبارس، وقالت عنه نجوى إبراهيم إنها لا تنسى أبداً أن الفنان القدير محمود مرسى صفعها على وجهها فى أحد مشاهد الفيلم: «القلم علِّم والحلق طار، وفضلت يومين ودنى تصفر».

كما شاركت نجوى إبراهيم فى فيلم «العذاب فوق شفاه تبتسم» للمخرج حسن الإمام، والذى أنتج عام 1974، وقامت نجوى إبراهيم بدور «شهيرة» مهندسة ديكور لا تعمل، ترتبط منذ الصغر بجارهم عصام «سعيد صالح»، وقالت عنه إنه من أحب الأفلام إلى قلبها، كما شاركت فى فيلم «حتى آخر العمر» من إخراج أشرف فهمى، وهو عن حرب أكتوبر 1973، وفيلم «خائفة من شىء ما»، الذى أُنتج عام 1979، من إخراج يحيى العلمى، و«السادة المرتشون» إخراج على عبدالخالق عام 1983. وفيلم «المدمن» الذى أخرجه يوسف فرنسيس فى عام 1983.

«نجوى إبراهيم مذيعة جيدة جداً كانت وما زالت النموذج اللى متعلم كويس واللى متدرب كويس على إزاى تحترم الضيف، من البقايا النادرة للمذيعات»، هكذا علّقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على مشوار نجوى إبراهيم،. وقالت ماجدة خيرالله، إن نجوى إبراهيم كانت تختار أدوارها بما يناسبها: «كانت بتملى مساحات للمرأة الناضجة، وهى ما زالت محتفظة بهيئتها كأم وبصورتها فى أذهاننا، تجربتها فى المسلسلات مش كبيرة، لكن كانت بتقدم ما يليق بها وبالأسرة المصرية، وباقول لها استمرى فى ما أنتِ مقتنعة بيه، أنتِ لازلتى واجهة محبوبة للأسرة المصرية، نموذج جيد كمذيعة، ولو جالك أدوار تتفق مع قناعاتك ياريت تعملها، ولا تلتفتى لأى شىء».