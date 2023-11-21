مباراة فلسطين وأستراليا في تصفيات المونديال.. رسالة من الملاعب لكل العالم

«أكثر من مجرد لعبة».. جملة وثقتها الأحداث في غزة وبرهنت عليها، بظهور الدعم الواسع لفلسطين من مدرجات العالم التي توحدت صفوفها لدعم القضية الفلسطينية، لذلك يصر المنتخب الفلسطيني على رفع علم بلاده في جميع المحافل الدولية، ومواصلة مشوار التصفيات لكأس العالم.

تفاصيل مباراة منتخب فلسطين وأستراليا

يلتمس منتخب فلسطين لكرة القدم تحقيق حلم التأهل لكأس العالم، خلال التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وهو حلم لم يتحقق في تاريخه الرياضي، إلا أن هذا الحلم يواجه صعوبة بالغة للاعبين الذين يعانون من ظروف عصيبة في ظل الحرب المستمرة على غزة، التي تلقي بظلالها على حياة أسرهم وظروفهم اليومية.

رغم كل ذلك، يتمسك منتخب فلسطين بمواجهة جميع التحديات والوقوف في وجه الواقع الأليم، من خلال المشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ واجه لبنان في الجولة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي لكلا الفريقين، فيما ينتظر الثنائي مباراة مصيرية خلال ساعات، يستضيفها منتخب فلسطين.. فكيف سيفعل ذلك رغم الحرب على غزة؟

«رسالة إلى كل الشعوب».. هكذا أعلن رئيس الاتحاد الكويتي عبد الله الشاهين، عن احتضان مباراة فلسطين وأستراليا، التي كان مقررًا لها على ملعب الأول، لكن لظروف الحرب، تجرى إقامتها خارج الديار، في محاولة لدعم القضية، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

رئيس الاتحاد الكويتي قال: «نحتضن مباراة فلسطين الغالية علينا في أرضكم، في أرض الصداقة والسلام، آمل أن تكون رسالة لكل الشعوب، وهذا دورنا الوطني».

لن تكون مجرد مباراة بالنسبة للشعب الفلسطيني أو داعميه، إذ تستعد الجماهير لحملة قوية من الدعم بالمدرجات، من خلال رفع الكوفيات الفلسطينية في الدقيقة 13 من اللقاء، تعبيرًا عن استشهاد 13 ألف شهيد، وتكرار الفكرة ذاتها في الدقيقة 75، للتعبير عن الاحتلال الذي دام لـ75 عامًا.