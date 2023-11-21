هندسة جنوب الوادي الأهلية تنطلق من مقرها الجديد في قنا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بدء العمل بمقر جامعة جنوب الوادي الأهلية؛ لعقد محاضرات وسكاشن لطلاب برنامج الهندسة بمبنى هندسي (1).

مقر جامعة جنوب الوادي الأهلية

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إنّ جامعة جنوب الوادي الأهلية، أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2022، ومقرها مدينة قنا بجوار جامعة جنوب الوادي الحكومية على طريق قنا - سفاجا، على مساحة 41.5 فدان، بتكلفة 3 مليارات و800 مليون جنيه، وهي أول جامعة أهلية على مستوى محافظات جنوب الصعيد.

كليات جامعة جنوب الوادي الأهلية

وأضاف أن الجامعة تضم 8 مبانٍ، بالإضافة إلى 2 ورشة هندسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم 12 كلية، هي: «الطب - الصيدلة - العلاج الطبيعي – طب الفم والأسنان - التربية - العلوم الإدارية والمالية - الألسن - الحاسبات والذكاء الاصطناعي - السياحة والرياضة - الهندسة - الفنون والتصميم - التمريض».