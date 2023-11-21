تراجع كبير في أسعار الحديد بالأسواق

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية بقيمة وصلت إلى 235 جنيها، وذلك بعد أن سجلت استقرارا ملحوظا منذ أمس وحتى تعاملات صباح اليوم، كما يرجع سبب انخفاض الأسعار إلى قلة إقبال المواطنين على الشراء الفترة الحالية، وذلك وفقا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن حديد عز

كما أوضحت البوابة، أن سعر طن حديد عز يسجل في الأسواق 37306 جنيهات، ويبلغ سعر طن حديد المصريين 39000 جنيه، فيما وصل سعر حديد بشاي إلى 41000 جنيه أما سعر طن حديد العتال بلغ 38000 جنيه، كما سجل سعر حديد سرحان 37000 جنيه، بينما وصل سعر حديد المراكبي 37000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وبالنسبة لسعر طن حديد مصر ستيل اليوم في الأسواق المصرية سجل 36500 جنيه، وبلغ سعر طن حديد العشري 37000 جنيه، أما سعر طن حديد الكومي والسويس للصلب وصل إلى 37000 جنيه.