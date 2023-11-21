«إعداد الطالبات لسوق العمل» ندوة بكلية الدراسات الإسلامية في المنصورة

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، ندوة للإعداد لسوق العمل وآليات استخدام محركات البحث الالكتروني لإيجاد وظيفة، وذلك ضمن مبادرة «بالتضامن نبني الوطن».

تمكين الطالبات اقتصاديًا وخلق فرص عمل متنوعة

وقالت الدكتورة محاسن فكري عبد الخالق، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، في بيان، إن الهدف من الندوة هو تفعيلا لمحور التمكين الاقتصادي والذي يهدف إلى مساعدة الطالبات في تعلم كل ما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا، وخلق فرص عمل متنوعة، والتأهيل لسوق العمل.

وخلال الندوة، تم عمل عرض للطالبات لكيفية إعداد سيرة ذاتية، وخطاب تحفيزي، وعرض لأهم الأسئلة التي يتم التعامل معها داخل مقابلات العمل، بالإضافة لأهم المواقع التي يمكن التقديم من خلالها على وظائف.

أهمية الاستفادة من محركات البحث

وأشارت الدكتورة نجلاء المتولي الشحات، مدير وحدة التدريب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة، إلى أن استضافة الندوة قد جاءت من إيمان كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأهمية التدريب وإعداد الخريجات بما يتناسب مع متغيرات ومتطلبات سوق العمل، وأهمية الإعداد لسوق العمل، ومواكبته مما يكفل الاستفادة لسوق العمل بصفة عامة ولطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية على وجه الخصوص.

وشددت على أهمية الاستفادة من محركات البحث الإلكتروني المتخصصة في التوظيف، والتي بدورها تعزز فرص الطالبات بالكلية في إيجاد وظيفة.